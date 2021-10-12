Политика

Прекратить кровопролитие: Пасечник сделал предложение Зеленскому

Пасечник все еще готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским

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«Глава ЛНР» Леонид Пасечник по-прежнему готов встретиться с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе. Об этом он заявил в интервью местным СМИ, передает УРА-Информ.

«Мое предложение о встрече по-прежнему в силе. Я готов встречаться в любой точке „линии соприкосновения“ и обсуждать любые вопросы урегулирования конфликта», — отметил Пасечник.

Также «глава ЛНР» сообщил ни он, ни «глава ДНР» Денис Пушилин не имеют никаких запретов на встречу с главой украинского государства.

«У нас есть основной приоритет — прекратить кровопролитие и защитить наших граждан, чего, похоже, нет у Зеленского. Видимо, для Зеленского мы страшнее чертей, раз он от нас прячется», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории украинского Донбасса планируется открытие нового банка. 

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