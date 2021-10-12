Общество

Выпускают только после вмешательства ОБСЕ: в ОРДЛО возмущены работой КПВВ «Станица Луганская»

У людей остается все меньше возможностей выехать с неподконтрольных территорий

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса рассказали о том, что происходит на КПВВ «Станица Луганская». В данный момент пересечение ограничено. Об этом жители оккупированных территорий пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Людей на КПВВ, как отмечает местное население, держат по несколько часов. При этом, многих и вовсе не выпускают.

«Продержали 4 часа и в виде исключения пропустили в последний раз. Теперь чтобы выехать, нужно иметь три уважительные причины. Это если ты на учебе, либо ты забираешь умершего родственника, либо лечение. Заявление будет рассматриваться в течении двух недель», — отмечает очевидец.

Боевики, которые контролируют пункт пропуска со стороны оккупированных территорий, не пропускают людей вообще. Некоторые граждане смогли выехать только после вмешательства ОБСЕ.

«С самого утра никого не пускали. После вмешательства ОБСЕ всех, кто остался ждать, пропустили. Но только в виде исключения», — отмечают комментаторы.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донбасса смертность среди заболевших пневмонией нового поколения COVID-19 составляет от 30% и 20% из общего количества переболевших инфекцией, которые погибают от сердечно-сосудистых или же бронхо-легочных осложнений через 1−3 месяца после выписки из медицинских учреждениях, при этом, таких пациентов в статистику смертности не включают. 

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