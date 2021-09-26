США послали «мощный сигнал» Путину

Америка показывает свою готовность к усилению санкций против Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

В палате представителей Конгресса США поддержали бюджет по оборонному сектору на новый финансовый год. Там включены инициативы на законодательном уровне о введении санкционных мер против российского государственного долга, который служит «мощным сигналом» для российского президента Владимира Путина.

Этим Америка наглядно показывают, что готовы усиливать санкционные ограничения против РФ. Такое заявление озвучил конгрессмен-демократ Брэд Шерман, который и был соавтором данной правки. С его слов, новые санкции предполагают запрещение сделок купли продажи инвесторов из США новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке.

Если данный пакет ограничений ,направленный против государственного долга России примут, то цена новых займов для РФ возрастёт на 0,5-0,8%.

Напомним, ранее сообщалось, Человечество находится недопустимо близко к ядерному уничтожению: Генсек ООН.