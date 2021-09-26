Общество

Удалённо идентифицироваться смогут не все пенсионеры: названо обязательное условие

Согласно нового постановления Кабмина Украины, теперь есть возможность удалённой идентификации граждан без необходимости очного посещения Ощадбанка

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Об этой информации сообщил Dn.UA, передает Ura-inform.

Данную процедуру не смогут пройти часть пенсионеров,относящиеся к числу внутренне перемещенных лиц или к жителям неподконтрольных Украине территорий из-за наличия обязательных документов для регистрации.

Как оказалось,не зарегистрируются на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины те пенсионеры, которые не имеют в наличии ID-карту или заграничный паспорт биометрического образца.Такие данные предоставила общественная организация «Донбасс-СОС».

В постановлении указано что физическая идентификация приравнивается к авторизации в личном электронном кабине тепри помощи электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Но сделать вы это сможете только при наличии у вас имеется в наличии ID-карта или биометрический загранпаспорт в приложении «Дія».

Если же у пенсионера данные документы отсутствуют , то удалённую идентификацию пройти он не сможет.


Напомним, ранее сообщалось, Стало известно какую новую установку дали главарям «ДНР» и «ЛНР» российские кураторы.

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