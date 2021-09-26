Общество

Сколько задействовано контрснайперских групп на Донбассе: глава ВСУ доложил обстановку на передовой

Задействованы все контрснайперские группы, которые есть у Вооруженных силах Украины

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Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, сколько всего задействовано контрснайперских групп на оккупированном Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на комментарий Залужного для Радио Свобода.

«Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае. Все», — отметил Главнокомандующий.

Стоит отметить, что некоторые контрснайперские радарные комплексы западного производства, как подчеркнул глава ВСУ, не совсем устраивают украинских военных.

«То есть если сегодня говорить о массированном применении радарных и оптических комплексов контрснайперской борьбы, то разговора такого не ведем. Но все, что можно применить, все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые есть, сейчас работают вместе с ними, все полностью», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки придумали, как отрезать РФ от Атлантического океана. 

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