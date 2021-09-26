Человечество находится недопустимо близко к ядерному уничтожению: Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень обеспокоен ситуацией которая сейчас происходит с гонкой ядерных вооружений в мире.

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Об этой информации сообщил Korrespondent , передает Ura-inform.

Он сделал публикацию в своём микроблоге в Твиттер в честь дня Международной борьбы по полному уничтожению ядерного вооружения с призывом «развеять облако ядерного конфликта».

«Человечество находится очень близко к угрозе ядерного уничтожения. Настало время открыться новой эре доверия и мира. Но этого мы сможем достичь только искоренив всё ядерное вооружение мира»,- сказал генеральный секретарь.

По его данным, около четырнадцати тысяч единиц ядерного вооружения есть по всему миру. И сейчас как никогда актуален данный призыв из-за конфликта, который назревает на фоне образовавшегося военного блока Америки, Великобритании и Австралии. В связи с подписанным договором, Австралия получит атомные лодки.

А Китай в ответ заявил что данное действие усилит гонку ядерных вооружений. В связи с этим недавно экс-посол Китая в ООН Ша Цзукан, объявил что Пекину нужно быть готовым первыми нанести ядерный удар.

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