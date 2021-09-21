Политика

Сейчас «трясёт весь мир»: Зеленский в США заявил какую роль ООН играет в разрешении конфликта в Украине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США отметил что Генеральная ассамблея ООН представляет собой одну из сановных площадок на которых Украина сможет высказать своё несогласие в отношении оккупации части восточных областей страны и Крыма.

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Об этой информации сообщил Zn.UA, передает Ura-inform.

Со слов президента мы сейчас ищем пути решения по полуострову Крым и по Донбассу на всех существующих площадках. И сейчас у нас есть шанс использовать одну из важных площадок-организацию ООН, добавил глава украинского государства.

И нам нужно не только разговаривать, но настаивать на соответствующих действиях, сказал Зеленский. Также он отметил, что Украине необходимо с максимальной пользой использовать этот приезд для переговоров на двухсторонних встречах с разными государствами.

Ещё Зеленский дополнил что из-за геополитической ситуации «трясёт весь мир».

«Посредством диалога и стремлению к стабильной обстановки мы сможем найти решение этих проблем», -сказал Президент Украины.


Напомним, ранее сообщалось, Тарифный кризис: для его решения Тимошенко назвала три шага.

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