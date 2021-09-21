Политика

Есть только три условия ухода Путина с поста президента: Киселёв раскрыл подробности

Своим мнением поделился политический аналитик Евгений Киселёв в интервью, которое он дал в эфире одного из телевизионных каналов.

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Об этой информации сообщил Kanaldom, передает Ura-inform.

Он считает, что Президент РФ Владимир Путин будет занимать свой пост и после завершения выборов 2024 года:

«Вспомните меня, в 2004 году если у Путина не будут проблем со здоровьем, то он не покинет пост президента. Хотя и есть такие слухи что он якобы серьёзно болен, но это уже говорят многие годы. Я слабо в это верю. По моему мнению, он останется у власти столько сколько сам пожелает и сколько сможет».

Но Киселёв полагает, что Путин может всё-таки уйти и на это он видит три причины:

«Первая причина — это когда он не сможет физически руководить страной. Например, тяжело заболеет или умрёт. Вторая произойдёт, когда в России наконец сможет сформироваться «серьёзная сильная оппозиция внутри правящей элиты. Ну и последняя, третья причина — это глубокий внутренний раскол внутри правящей элиты».

При такой ситуации, когда правление Путина затянется ещё надолго, надежды возлагать нужно только на себя, считает журналист.

Напомним, ранее сообщалось, Кремль создал специальную комиссию по ОРДЛО; чего ждать «республикам»

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