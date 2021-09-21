Есть только три условия ухода Путина с поста президента: Киселёв раскрыл подробности

Своим мнением поделился политический аналитик Евгений Киселёв в интервью, которое он дал в эфире одного из телевизионных каналов.

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Об этой информации сообщил Kanaldom, передает Ura-inform.

Он считает, что Президент РФ Владимир Путин будет занимать свой пост и после завершения выборов 2024 года:

«Вспомните меня, в 2004 году если у Путина не будут проблем со здоровьем, то он не покинет пост президента. Хотя и есть такие слухи что он якобы серьёзно болен, но это уже говорят многие годы. Я слабо в это верю. По моему мнению, он останется у власти столько сколько сам пожелает и сколько сможет».

Но Киселёв полагает, что Путин может всё-таки уйти и на это он видит три причины:

«Первая причина — это когда он не сможет физически руководить страной. Например, тяжело заболеет или умрёт. Вторая произойдёт, когда в России наконец сможет сформироваться «серьёзная сильная оппозиция внутри правящей элиты. Ну и последняя, третья причина — это глубокий внутренний раскол внутри правящей элиты».

При такой ситуации, когда правление Путина затянется ещё надолго, надежды возлагать нужно только на себя, считает журналист.

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