Коломойский-лучшая няня, у которой раньше работал Зеленский: Порошенко дал оценку нынешней власти

Такое заявление сделал пятый президент Украины Пётр Порошенко, во время выступления на форуме «От фундамента государственности в Украину будущего» в Днепре.

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Об этой информации сообщил Censor.NET, передает Ura-inform.

Он отметил, что метод нынешней власти, которая прикрывает свою коррупцию, на самом деле очень прост-«дурачиться», обманывая народ, оглашая новые заявления.

«Часто мы можем видеть, как действия зелёной власти вызывают тревогу у всех. Но они не клоуны, как некоторые их называют. Так как у клоунов не получилось бы договориться со всеми олигархами и контролировать все СМИ. Практически ни на одном канале вам на данный момент не скажут о проблемах», -сказал Порошенко.

Затем экс-президент прозвал олигарха Игоря Валерьевича Коломойского «лучшей инвестиционной няней для Владимира Зеленского»:

«У нас Коломойский оказался лучшей няней, у которой ранее работал Зеленский. Лицедеи не смогли бы всё взять под свой контроль», — сказал Порошенко.

«А оппозиционеров в Украине хотят убрать беспричинными уголовными делами. Но нынешняя власть точно не клоуны. Да, они «дурачатся» на публику, при этом отвлекая внимание, продвигают безумные идеи. Приведу в пример только одни из последних: переименование Украины, переход на латиницу. А потом ещё и обсуждать это всё будут, якобы важнее у нас ничего нет»-, отметил Порошенко.

Также он заявил, что всё что делает нынешняя власть, продуманно. Они продолжают и дальше делать свои махинации, отвлекая разными способами внимание населения Украины, резюмировал пятый президент.





Напомним, ранее сообщалось, Команда Байдена выдвинула Украине новое жёсткое требование: представители выступили с заявлением.