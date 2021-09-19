Часть степной зоны Украины через 30 лет может превратиться в пустыню: свой прогноз озвучил учёный

Чернозёмы, которые славятся своей плодородностью могут быть навсегда потеряны.

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Об этой информации сообщил Obozrevatel.COM, передает Ura-inform.

Такую информацию озвучил украинский учёный, Евгений Дикий в одном из телевизионных эфиров Украины.

Эксперт предположил, что в связи с быстрой сменой климата, который мы можем сейчас наблюдать, почва будет обезвоживается. И из-за этого, со слов ученого, увеличивается выветривание её и при этом чернозём просто уносит.

«На данный момент чернозёмы, которые находятся в грунте уносится ветром. И всё это происходит с такой скоростью, что через лет двадцать мы их полностью потеряем»-заявил Дикий.

Он привёл в пример Олешковские пески, которые сформировались именно таким образом.

«Сейчас можно говорить об угрозе перемещения Олешковских песчаных территорий по всему югу Украины»-сказал учёный.

Также Дикий пояснил, что нужно уже сейчас принимать меры по борьбе с опустыниванием степных зон. Так как повышения уровня акватории мирового океана, которое способно подтопить Украину, возможно ещё не скоро и особо не повлияет на ту ситуацию, которая сейчас происходит с украинскими чернозёмами.





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