Политика

Команда Байдена выдвинула Украине новое жёсткое требование: представители выступили с заявлением

Представители Государственного департамента Соединённых Штатов Америки выступили с заявлением касательно Украины.

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Об этой информации сообщил сайт Госдепа, передает Ura-inform.

Так команда американского президента Джо Байдена потребовала от украинского правительства ускорения в процессе создания Высшего совета правосудия.

«США совместно с правительством Украины, демократическим сообществом и иными международными партнёрами признали, что реформа судейской институции служит решающим значением для упрочнения верховенства права и привлекательностью для иностранных вложений в Украину»- сказали в заявлении властей Америки.

Также команда напомнила о том, что пару месяцев назад Верховная Рада приняла важный исторически закон, дающий возможность провести настоящую реформу судебной институции.

Ещё команда Байдена упомянула что международными партнёрами были назначены высококвалифицированные эксперты для того, чтобы подержать обновление Высшего совета правосудия.

 Но тринадцатого сентября Совет судей Украины, нежданно для всех отказался выдвигать судей Украины для участия в процессе. Данный отказ может угрожать срывом тех заверений о настоящей реформе судей в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось, Порошенко обратился к жителям Донбасса: экс-президент сказал, чего ждать людям

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