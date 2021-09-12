Переговоры Зеленского и Путина: Кучма озвучил ожидания

Он не надеется на то, что сейчас Российская Федерация уйдет с территорий оккупированного Донбасса

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Второй президент Украины Леонид Кучма не возлагает особых надежд на переговоры шестого главы украинского государства Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Леонида Кучмы.



«Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент Украина находится. Но в данный момент мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить — хотя бы с точки зрения пленных — и то это позитив», — сказал Кучма.

Однако, он уверен, что любые переговоры могут быть полезны. Также он подчеркнул, что не надеется на то, что сейчас Российская Федерация уйдет с территорий оккупированного Донбасса.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированном Донбассе в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погиб украинский военный.