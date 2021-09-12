Украина может оказаться в «красной зоне» до конца сентября, — эпидемиолог

Массовая вакцинация педагогов здесь тоже не поможет

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Украинское государство может уже до конца текущего месяца оказаться в «красной зоне». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на блиц-интервью OBOZREVATEL врача-эпидемиолога Алексея Галимского.

В этом могут быть виновны дети. Ведь главной причиной распространения коронавирусной инфекции может стать выход на учебу в офлайн режиме.

«Есть очень большой риск, что с обвалом мы не дотянем до октября. И главное — нельзя было начинать оффлайн учебный год: начинать очные занятия в школах и вузах, а дошкольников отправлять в детские сады», — подчеркнул Галимский.

Также он считает, что массовая вакцинация педагогов здесь тоже не поможет.

«Рекомендации по вакцинации учителей — это настоящий маразм: если в школьном классе сидит 30 непривитых детей и 1 привитый учитель, учиться можно, а когда в классе сидит 31 непривитый человек, заниматься уже нельзя. Дети проедут в общественном транспорте, поиграются на детской площадке, придут домой. „Социального дистанцирования“ у детей нет нигде — оно среди детей невозможно в теории, потому что это дети», — считает он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 сентября в Украине зарегистрировано еще 2196 новых случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Известно, что заболели 236 детей и 35 сотрудников медицины.