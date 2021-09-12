Внедрить в Украине латиницу и сделать обязательным английский язык, — Данилов

Необходимо избавляться от кириллицы и полностью переходить на латиницу

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Государственные чиновники предлагают внедрить на территории Украины латиницу и сделать обязательным английский язык. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Он считает, что английский язык, как и украинский, на территории государства, должен быть обязательным.

«Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть», — отметил Данилов.

Также он считает, что необходимо избавляться от кириллицы и полностью переходить на латиницу.

Ранее сообщалось, что пока в Верховной Раде пытаются определиться с терминологией кто же должен считаться олигархом, самые зажиточные граждане страны и дальше накапливают свой капитал и выводят активы за границу.