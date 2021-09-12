Происшествия

На Донбассе стреляют: погиб украинский военный

Воин ВСУ получил ранения несовместимые с жизнью

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На временно оккупированном Донбассе в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погиб украинский военный. Об этом сообщает ОТГ «Север», передает УРА-Информ.

Как стало известно, 11 сентября в результате нарушений пророссийскими боевиками мирных договоренностей погиб военнослужащий украинской армии.

«Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», — сказано в сообщении.

На Донбассе воин ВСУ получил ранения несовместимые с жизнью.

«Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, работающая возле линии соприкосновения у н.п. Трехизбенка оопала под обстрел пророссийских боевиков. 

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