Пискун озвучил что должен сделать Зеленский чтобы переизбраться на второй срок: назван только один шаг

Экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун высказал своё мнение на что должен решиться действующий президент Владимир Зеленский, чтобы быть избранным на второй президентский срок.

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Об этой информации сообщил Nash.LIVE, передает Ura-inform.

Если украинский лидер Владимир Зеленский всё-таки решится пойти на второй президентский срок, и хочет, чтобы избиратели отдали свои голоса за него, тогда, по мнению Пискуна, ему нужно будет распустить Верховную Раду.

«Он может формально распустить Верховную Раду. Это будет его возможностью избраться на второй срок. Президент может сказать, что это были «бандиты», он изо всех сил боролся с ними последние два года. Они мешали ему эффективно работать, принимали не те законы, которые нужны Украине и ему пришлось их выгнать».

Только решившись сделать этот шаг, ему удастся переизбраться на второй срок, полагает Пискун.

Как утверждает экс-чиновник сейчас так же ведут беседы об олигархах, чтобы создавать напряжённую ситуацию в Украине.

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