В ОРЛО анонсировали «значительный» рост зарплат и социальных выплат: кого коснутся нововведения

Эту информацию объявила так называемый «министр труда и социальной политики «ЛНР» Светлана Малахова.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM, передает Ura-inform.

Обсуждая «программу социально-экономического развития «ЛНР» и «ДНР»», она поведала что уже с первого января 2022 года в ОРДЛО планируют повысить минимальную заработную плату на 30%. А к 20024 предполагается что она вырастет на 65% и будет составлять 13 тысяч рублей.

Ещё она анонсировала что «средняя зарплата в общем по экономике поднимется в 2,3 раза до 35 тысяч рублей, работникам угольной промышленности -до 40 тыс. рублей, металлургии – до 45 тыс. рублей. Бюджетникам пообещали увеличение минимальной оплаты труда до 28 тыс. рублей.

Так же со слов «чиновницы» чтобы улучшить жизненный уровень жителей ОРДЛО с 2024 года в планах «министерства» повышение и всех видов социальных выплат больше чем на 30%. Малахова сообщила что ещё на 40% планируют увеличить и пособие по уходу за ребёнком и помощь для детей с инвалидностью.

Напомним ранее сообщалось, Пушилин и Пасечник дали новое обещание жителям «Л/ДНР» по зарплатам: главари сказали, что было принято.