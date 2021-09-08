Бородай озвучил, когда на Донбассе ожидать новую войну: названа дата

«Первый премьер-министр «ДНР» Александр Бородай спрогнозировал возможные сроки, когда на Донбассе вновь могут вспыхнуть активные военные события.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM, передает Ura-inform.

Со слов лидера «Союза добровольцев Донбасса» Александра Бородая, сейчас есть ряд показателей, которые говорят якобы о возможном обострении ситуации на Донбассе:

«Война возможна и её начало может быть и нынешней осенью. Сегодняшняя риторика Зеленского по отношению к Донбассу и РФ носит очень враждебный характер. Всё это, конечно, напоминает подготовку к военным действиям».

Так же он заявил, что, если начнётся эскалация, в ОРДЛО перебросят дополнительные партии российских солдат и техники. Россия, по его словам, будет всячески помогать.

«Наш союз, а также добровольцы с России приедут на Донбасс и окажут поддержку «республикам», используя все имеющиеся у них ресурсы и возможности. Также надеюсь, Россия окажет максимально возможную поддержку», сказал Бородай. Напомним, ранее сообщалось, В ОРЛО анонсировали «значительный» рост зарплат и социальных выплат: кого коснутся нововведения