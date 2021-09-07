Украина может пойти совершенно иным путём: Тимошенко представила новый план партии

В своём выступлении на первом согласовательном совете нового политического сезона лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко представила план по улучшению благосостояний Украинцев.

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В своём выступлении на первом согласовательном совете нового политического сезона лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко представила план по улучшению благосостояний Украинцев.

Об этой информации сообщила Тимошенко в «Фейсбуке» , передает «УРА Информ».

Тимошенко заявила, что самой большой проблемой на сегодняшний день для большинства населения страны является тарифы и субсидии.

Поэтому их партия представила документ, который включает в себе три основные пункты, которые необходимо выполнить, чтобы помочь людям выйти из безысходности.

1. проанализировать ситуацию с повышением тарифов в 1,5-2 раза и признать, что такой груз не потянет 80% украинских семей. Поэтому стоит вернуться к рассмотрению нашего закона 4680, который направляет дешевый газ украинской добычи на потребности людей.

2.Деньги, заложенные в бюджете на субсидии, уже почти закончились. Мы регистрируем закон, который направляет 2,7 миллиарда долларов помощи от МВФ на пополнение фонда субсидий.

3.Правительство и премьер должны отчитаться перед Парламентом, как они планируют защищать людей от тарифного ига и как они вообще его допустили.

Ситуация не безвыходная. Надо объединяться и думать об украинском народе, а не о политических ссорах, резюмировала Тимошено.

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