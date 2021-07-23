В ОП дали команду искать компромат на сына Байдена: что задумал Зеленский

В Офисе Президента негласно дали указание «рыть» по кейсу Бурисмы

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Похоже, что после неблагоприятного для Украины решения между США и Германией по Северному потоку 2 Украина решила воспользоваться своими козырями.

Источник сообщает, что в Офисе Президента негласно дали указание «рыть» по кейсу Бурисмы и коррупции сына президента США Джо Байдена, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Информации в архивах достаточно, но она всегда стояла на паузе, западное лобби Байдена даже негласно требовало уничтожить все материалы по делам, где фигурирует сын Президента США, но скорее всего это было сделано чисто формально, чтобы успокоить «партнеров»», — пишет паблик.

Источник добавляет, что этот кейс негласно хотят использовать в кулуарных торгах, но ещё не понимают, как сделать этот «слив» безопасно для себя. В ОП боястся выпустить информацию в медиа, чтобы не злить проамериканских политиков.

Завершение политического сезона 2021 может оказаться непредсказуемым.

Ранее мы сообщали, что Германия и США бросили Украину в вопросе Северного потока 2.