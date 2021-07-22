Германия и США бросили Украину: итоги соглашения Вашингтона и Берлина

Суть этого документа, в том, что там есть много обещаний, но ноль конкретики

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США и Германия подписали соглашение по поводу Серверного потока – 2. Оно может удовлетворить Вашингтон и Берлин, но не Киев.

Источник отмечает, что суть этого документа, в том, что там есть много обещаний, но ноль конкретики. В этом кейсе Украина ничего не добилась, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Пункт, где Германия будет использовать свое влияние, чтобы РФ продлила с Украиной договор на транзит газа после 2024 года, является «пустым». Вся его суть, мы будем пытаться, но если не выйдет, значит на то будут причины. К примеру, Россия заявит о слишком высокой цене за транзит и потребует снизить, так же могут быть и другие причины. Это открывает большое пространства для маневра, а переговоры будут идти годами», — пишет паблик.

Источник добавляет, что все остальные пункты еще более «пустые», где нет конкретики, а только обещания. Украине обещают инвестировать в «зеленную энергетику» 1 млрд. $, но сначала дадут всего 175 млн.

Ранее мы сообщали, что США и Германия заключили предварительное соглашение по Северному потоку — 2.