Спорт

ОИ-2020: церемония открытия — онлайн трансляция

Церемония начнется в 14:00 по Киеву

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Сегодня, 23 июля, стартуют Летние Олимпийские игры в Токио. Несмотря на то, что соревнования на Олимпиаде уже стартовали официально они откроются только сегодня, предыдущие дни условно называются «-2», «-1», а сегодня нулевой день Олимпиады.

В борьбу за медали спортсмены вступят завтра, это будет первый официальный день Олимпийских игр в Токио. Сегодня же пройдет официальная церемония открытия Олимпиады, которая начнется в 14:00 по киевскому времени. Отметим, что она пройдет без зрителей, за исключением чиновников Международного олимпийского комитета и прочих официальных лиц, пишет УРА-Информ.

Онлайн трансляция открытия ОИ-2020 будет доступна здесь.

Флаг Украины во время церемонии открытия понесут Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

В общей сложности на Олимпиаде в Токио Украину будут представлять 158 спортсменов в 29 видах спорта.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти еще год назад, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли.

Ранее стало известно, сколько получат украинские спортсмены за медали ОИ-2020.

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