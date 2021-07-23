Общество

В Украине новый рекорд вакцинации от ковида: сколько сделали прививок

Почти 140 тысяч прививок за сутки

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В Украине продолжают наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки был установлен очередной рекорд.

Так за 22 июля в Украине в общей сложности сделали почти 140 тысяч прививок. «В Украине опять новый рекорд прививок в сутки! 139 441 человека вакцинированы против COVID-19 22 июля 2021 года. Одну дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы — 63 272 человека», заявили в министерстве здравоохранения, сообщает УРА-Информ.

В течении предыдущих суток работали 743 мобильные бригады, 2672 пункта прививки; 171 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито уже 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу — 2 920 066 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок.

Сутками ранее, 21 июля, в Украине было сделано 120 090 прививок.

Ранее мы сообщали, что в РФ подтвердили наличие штамма коронавируса «гамма».

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