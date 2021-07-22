Шмыгаль на выход: началась битва за кресло премьера

Кресло снова шатается под главой правительства

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Уже в ближайшее время в Украине могут произойти серьезные перестановки в Кабинете министров. Вполне вероятно, что уже осенью глава Кабмина Денис Шмыгаль может потерять свою должность.

Источник сообщает, что уже сейчас в кулуарах началась аппаратная битва за кресло премьер министра, пишет УРА-Инфом со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Осенью нас может ждать новый премьер-министр. Скоро мы опубликуем шорт-лист претендентов, которые метят в «кресло», — пишет источник, но пока не публикует имена тех, кто может претендовать на кресло главы правительства.

Как поясняет источник, Шмыгаль очень удобен Офису Президента, но политическая и экономическая ситуация, может вынудить президента Владимира Зеленского найти «козла отпущения», чтобы повесить на него все проблемы в стране.

«Поэтому многие начали заранее подготовку и прокачку «себя», чтобы аппаратно и медийно вступить в борьбу за кресло», — отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что на должность премьер министра может претендовать Арсен Аваков.