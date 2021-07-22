Политика

Шмыгаль на выход: началась битва за кресло премьера

Кресло снова шатается под главой правительства

Время чтения: 42 Секунд

Уже в ближайшее время в Украине могут произойти серьезные перестановки в Кабинете министров. Вполне вероятно, что уже осенью глава Кабмина Денис Шмыгаль может потерять свою должность.

Источник сообщает, что уже сейчас в кулуарах началась аппаратная битва за кресло премьер министра, пишет УРА-Инфом со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Осенью нас может ждать новый премьер-министр. Скоро мы опубликуем шорт-лист претендентов, которые метят в «кресло», — пишет источник, но пока не публикует имена тех, кто может претендовать на кресло главы правительства.

Как поясняет источник, Шмыгаль очень удобен Офису Президента, но политическая и экономическая ситуация, может вынудить президента Владимира Зеленского найти «козла отпущения», чтобы повесить на него все проблемы в стране.

«Поэтому многие начали заранее подготовку и прокачку «себя», чтобы аппаратно и медийно вступить в борьбу за кресло», — отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что на должность премьер министра может претендовать Арсен Аваков.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Российская сторона в ТКГ по Донбассу хочет встречи в Минске

Следующее заседание ТКГ назначенное на 26 августа

«Все идёт к обострению»: в ОБСЕ сделали заявление

Участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых

Германия и США бросили Украину: итоги соглашения Вашингтона и Берлина

Суть этого документа, в том, что там есть много обещаний, но ноль конкретики

Аваков рассчитывает вернутся во власть: он уже наметил две должности

Экс-глава МВД видит себя премьером или главой Офиса президента

Хорватия, Закарпатье, Одесса — где будут отдыхать украинские депутаты

Большинство заявляет, что будут отдыхать в Украине

Байден сдался Путину — американский сенатор

Тед Круз назвал решение поражением

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap