«Все идёт к обострению»: в ОБСЕ сделали заявление

Участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых

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Специальный представитель ОБСЕ в Украине и ТКГ по оккупированному Донбассу, посол Хайди Грау заявила о том, что на востоке Украины ситуация продолжает ухудшаться. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление дипломата.

«Приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружени», — заявила Грау.

Прекращение огня, по ее мнению, возможно только в том случае, если стороны проявят политическую сдержанность.

«Участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых», — добавила она.

Также стоит отметить, что с первого августа, Грау покинет пост координатора ТКГ.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» официально выступили с заявлением по поводу ситуации с очередями на пропускном пункте «Успенка» на границе с Российской Федерацией. Местные «власти» заявили, что ситуацию с очередями удалось решить.