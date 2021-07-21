США и Германия заключили предварительное соглашение по Северному потоку — 2: что ждет Украину

Информацию о заключении соглашения подтвердил источник в Конгрессе

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США и Германия заключили предварительное соглашение по спору вокруг газопровода «Северный поток – 2. В рамках соглашения, США позволят завершить проект, а взамен Германия пойдет на некоторые уступки Украине и Польше, хотя подробности пока неизвестны.

Информацию о заключении соглашения подтвердил источник в Конгрессе. Конгрессмены и их помощники были проинформированы об общих условиях предварительного соглашения, пишет УРА-Информ со ссылкой на АР.

Между тем, как сообщает Politico со ссылкой на четыре источника, представители Вашингтона «незаметно убеждают своих украинских коллег воздержаться от критики грядущего соглашения» с Германией.

Портал добавляет, что администрация Байдена также должна была предупредить Киев, что критика может навредить отношениям с США. Дипломаты также попросили Украину не сообщать о планах соглашения в Конгресс, где представители обеих сторон очень критически относятся к газопроводу.

Во вторник Дерек Чолле, заместитель государственного секретаря и советник главы дипломатии США Дерека Чоллета, отправился в Киев, а позже он отправится в Варшаву. Шолле проинформирует представителей обеих стран о соглашении с Германией по «Северному потоку — 2».

— Это точно не будет приятный разговор, — сообщил PAP источник в Конгрессе.

Ранее мы сообщали, что США расследуют новые случаи «гаванского синдрома» среди дипломатов.