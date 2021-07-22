Политика

Эксперт назвал человека, который заменит Путина — ждать недолго

Валерий Соловей о преемнике лидера Кремля

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Уже в ближайшем будущем президент Российской Федерации Владимир Путин может отойти от дел. Такое смелое заявление сделал российский политический эксперт Валерий Соловей.

Эксперт предполагает, что российский президент оставит после себя своего преемника. Он считает, что если выборы в Госдуму осенью пройдут в нормальном порядке, и волнений никаких в стране не будут, то затем наметится постепенный переход власти, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Эксперт считает, что главный претендент на пост президента России – это нынешний премьер Российской Федерации Михаил Мишустин.  Валерий Соловей отметил, что недавно его наделили дополнительными полномочиями и это не спроста.

«Процесс передачи власти может продлиться от 3 до 6 месяцев. Конечно, в формальном порядке Путин будет управлять страной, но свои обязанности он будет исполнять с течением времени все меньше», — закончил Соловей.

Ранее мы сообщали, что Путин активизировал «работу» по Украине и дал разъяснения.

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