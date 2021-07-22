Спорт

«Я хочу драться за наследие»: Джошуа высказался о бое с Усиком

Он смотрит на свою карьеру достаточно глобально

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Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что для него не имеет значения против кого драться на ринге, и завоевывать и отстаивать пояса. Об этом заявил сам спортсмен, пишет УРА-Информ со ссылкой на Sky Sports

Также Джошуа отметил, что смотрит на свою карьеру достаточно глобально. Он намерен оставить след в истории бокса.

«Самый важный бой для меня – следующий, но у вас должно быть понимание того, к чему вы хотите добраться. Я должен оставаться последовательным и быть готовым. Я должен идти в ногу со временем и быть готовым к каждому бою, но у меня есть долгосрочный план. Речь идет о поясах, а не о человеке. Мне все равно, кто соперник. Я хочу драться за наследие», — отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что 20 июля, промоутерская компания Matchroom Boxing Group официально объявила, что бой за пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) состоится 25 сентября на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне.

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