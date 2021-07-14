Путин активизировал «работу» по Украине: президент РФ дал разъяснения

Путин считает, что в Украине устраняют со сцены оппозицию

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Президента России Владимира Путина к работе над статьей про Украину подтолкнули активная работа украинского проекта «анти-Россия», также закрытие СМИ и аресты в Киеве. Об этом глава Кремля сообщил в интервью российским СМИ, передает УРА-Информ.

«Почему именно сейчас я активизировал эту работу? Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту „анти-Россия“, и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства», — уточнил Путин.

Путин считает, что в Украине устраняют со сцены оппозицию.

«Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», — добавил он.

Помимо всего прочего, Путину, как он отметил, захотелось проанализировать взаимоотношения с Украиной.

Ранее сообщалось, что министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко считает неоригинальной трактовку исторических процессов в статье Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».