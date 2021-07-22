Общество

Вариант Дельта в Украине: эксперт рассказал, что делать

Людмила Мухарская о новых случаях заболеваемости

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После того, как в Украине были зафиксированы первые случаи варианта Дельта коронавируса сегодня появилась информация о том, что только в Киеве подтвердили шесть новых случаев заболеваемости этим штаммов коронавируса.

Эпидемиолог, экс-заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская поделилась своим мнением по этой ситуации. На заявила, что реагировать нужно спокойно, так как эта информация нужна врачам для понимания, как дальше себя вести. Она отметила, что необходимо соблюдать противоэпидемические меры, а также вакцинироваться, в первую очередь тем, кто ранее не переболел, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Этот штамм известен, он распространяется во всей Европе, и уже около 130 стран имеют на своей территории вариант вируса «Дельта». Наши врачи имеют информацию о том, как лечить больных, инфицированных этим штаммом, врачи делятся информацией. Поэтому нужно вакцинироваться, соблюдать все необходимые противоэпидемические меры и готовить больницы к госпитализациям», — сказала она.

Ранее мы сообщали, что в Украине будет очень схожая ситуация с Россией.

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