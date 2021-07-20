Зеленский не пойдет на этот шаг по Донбассу, но если одно но — эксперт

Вадим Денисенко о ситуации на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский не стал выполнять реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу. Такое мнение выразил политический эксперт Вадим Денисенко.

Эксперт предполагает, что украинский президент может предоставить особенный статус Донбассу только в том случае, если будет прямая масштабная агрессия со стороны Российской Федерации, в противном случае Зеленский не пойдет на такой шаг, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

«Несмотря на призыв немецкого канцлера Ангелы Меркель про имплементации формулы по Донбассу в законодательстве Украины, Зеленский не будет идти на реализацию данного сценария», — заявил Денисенко.

Эксперт предполагает, что Запад будет давить на Зеленского по данному вопросу, но ничего не получится.

«Я понимаю, что будет давление, будут предлагаться различные формулы и вариации, но в той форме, которая ранее предлагалась в виде Штайнмайера. Я, если честно, сомневаюсь, что господин Зеленский на такое пойдет, конечно же, если не будет прямой российской агрессии», — сказал эксперт.

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