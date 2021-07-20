Миллиардные убытки после наводнения в Германии: надвигается волна банкротств

Страна подсчитывает убытки

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Закрытые автомагистрали, поврежденная железнодорожная инфраструктура и угроза «экономической катастрофы» в некоторых частях страны — это картина сильных штормов и наводнений, обрушившихся на немецкие земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц в середине прошлой недели.

По предварительным оценкам, только убытки от железнодорожных и автомобильных дорог составляют почти два миллиарда евро. По сообщениям СМИ, жители, потерявшие свое имущество, сталкиваются с экономической катастрофой, пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

Убытки железнодорожной сети Deutsche Bahn составляют около 1,3 миллиарда евро. Ущерб на дорогах и автомагистралях составляет несколько сотен миллионов евро.

Сбои в работе железных дорог в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце, вероятно, будут продолжаться в течение более длительного периода времени. По информации Deutsche Bahn (DB), это касается путей протяженностью более 600 километров.

Предварительный отчет DB выявил «серьезные повреждения более 80 станций и остановок, путей протяженностью более 600 километров, стрелок, сигнальных устройств, сигнальных ящиков, мостов и транспортных средств, используемых в региональных, скоростных и грузовых перевозках». Однако полной картины ситуации пока нет.

Населенные пункты в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце находятся под угрозой экономической катастрофы, финансовые последствия которой выходят далеко за рамки реального материального ущерба, нанесенного наводнением.

Ранее мы сообщали, что трагический баланс жертв наводнения в Германии значительно увеличился.