Политика

Гордон назвал имя человека, который заменит Путин: кто он

Украинский журналист назвал преемника лидера Кремля

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Президенту Российской Федерации Владимир Путину готовят замену. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он считает, что Путину уже сейчас готовят замену и у него есть инсайдерская информация по этому поводу. Журналист считает, что рассматривается несколько кандидатур, однако пока что лидирует премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Там уже рассматривают кандидатуры. Они все время рассматривались. Но на сегодняшний день выбирали из двух человек Шойгу (министр обороны РФ, — ред.), и Мишустин (премьер-министр РФ, — ред.). Сошлись на Мишустине», — сказал журналист.

Гордон добавляет, что российские военные не против назначения Мишустина президентом страны.

Также украинский журналист отметил, что среди кандидатов на должность преемника Путина был и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Но он как-то выпал из доверия. Поговаривают, что много на себя взял», — отметил Гордон.

Ранее Гордон рассказал, с кем из блогеров хотел бы сделать интервью.

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