Ломаченко может получить реванш от Лопеса еще в этом году

Все из-за возможного срыва боя американца с Камбососом

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Украинский боксер Василий Ломаченко может получить реванш от абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса еще в этом году. Ранее предполагалось, что если бой все-таки состоится, то не раньше 2022 года.

Однако теперь ситуация изменилась. Лопес должен был провести бой против австралийца Джорджа Камбососа, но он оказался на грани срыва. Организатор боя Triller хочет перенести его в Австралию, где команде Лопеса придется отбывать обязательный 14-дневный карантин, это не устраивается американскую сторону, пишет УРА-Информ со ссылкой на Boxing News 24.

Таким образом, Лопес может освободить чемпионский титул IBF и отказаться от поединка против Камбососа. В таком случае промоутерская компания Top Rank уже начала обсуждают потенциальный реванш Лопеса и Василия Ломаченко еще до конца года.

Напомним, в октябре прошлого года Теофимо победил украинца единогласным решением судей и лишил его чемпионских титулов WBA, WBO и WBC в легком весе.

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