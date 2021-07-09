Политика

В Германии озвучили главные темы для встречи Меркель с Зеленским

Ангела Меркель примет украинского президента Владимира Зеленского в Федеральной канцелярии

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в Берлине уже 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ, передает УРА-Информ.

В Германии назвали ключевые темы, которые будут обсуждать лидеры двух стран.

«Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией», — сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Как известно, канцлер ФРГ Ангела Меркель примет украинского президента Владимира Зеленского в Федеральной канцелярии. Там у них на 20:00 по киевскому времени запланирован совместный ужин.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Ангела Меркель проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу «Северного Потока – 2» перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить этот вопрос.

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