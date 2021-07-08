Меркель перед Зеленским переговорит с Путиным — эксперт

Роман Попков о ситуации

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Немецкий канцлер Ангела Меркель проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу «Северного Потока – 2» перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить этот вопрос.

Такое мнение выразил обозреватель сетевого издания «МБХ медиа» Роман Попков. Он отмечает, что Германия стоит перед трудным выбором в вопросе «Северного потока – 2», пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Думаю, что скорее всего да (будет звонить Меркель Путину — ред.), потому что для официального Берлина «Северный поток» это крайне болезненный вопрос, и, скорее всего, консультации будут проводиться. Германия оказалась в очень сложной ситуации, она вынуждена выбирать между европейскими ценностями и своим экономическим благополучием», — заявил эксперт.

В тоже время он добавил, что на данный момент европейские страны не видят красных линий в вопросах с Российской Федерацией. Пока Берлин не видит новых «красных линий».

Ранее мы сообщали, что Зеленский раскрыл свой план визита к Меркель.