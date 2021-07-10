Италия — Англия: превью и онлайн трансляция финала Евро-2020

Финал состоится 11 июля, начало в 22:00

Время чтения: 3 Мин. , 27 Секунд

Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020. В воскресенье вечером на лондонском Уэмбли мы узнаем нового чемпиона Европы. В финальном матче сразятся две команды, показавшие надежную игру в защите, но и также атакующий потенциал. Воскресенье – последний день турнира, на этом Евро-2020 закончится.

Путь к финалу

Сборная Италии перед турниром была в числе претендентов на итоговый триумф, но некоторым командам давали больше шансов. Все изменилось после группового этапа, который команда Роберта Манчини прошла как шторм. Она победила Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Первые проблемы на турнире возникли в 1/8 финала, когда Италии понадобилось дополнительное время для победы над сборной Австрии (2:1). В следующих двух раундах команда подтвердила, что заслужила сыграть в финале, хотя игры не всегда шли по плану итальянцев. После победы над Бельгией со счетом 2:1 в четвертьфинале у Италии был необычный бой с Испанией в полуфинале. В основное время команды сыграли вничью 1:1. В конечном итоге все решила серии пенальти.

Выступление Англии на групповом этапе было не таким гламурным, как Италии. Команда Гарета Саутгейта забила всего два гола в трех матчах, но этого им хватило, чтобы набрать семь очков. Ключом к первому месту в группе оказалась отличная игра в защите, которая вылилась в ноль в графе пропущенных мячей. Англичане в группе расправились с Хорватией (1:0) и Чехией (1 0), а также сыграли в нулевую ничью с Шотландией.

Сборная Англии прошла очень важное испытание в 1/8 финала, когда со счетом 2:0 обыграла своего главного соперника — команду Германии. В четвертьфинале англичане легко разобрались с Украиной (4:0). Первый гол на турнире был пропущен только в полуфинале, и датчане нашли способ защитить сборную Англии. В конечном итоге, однако, игроки Гарета Саутгейта выиграли в дополнительное время и вышли в первый в истории финал чемпионата Европы.

Для Англии это будет первый финал крупного турнира за 55 лет (после победы в финале чемпионата мира в 1966 году). Сборная Италии в четвертый раз сыграет в финале чемпионата Европы. Пока что ей удалось выиграть титул только один раз, в 1968 году. Превосходство соперников в финальных матчах Squadra Azzurra приходилост признать в 2000 и 2012 годах.

История противостояний

Для обеих команд это будет 28-й матч в истории. Преимущество на стороне итальянцев, которые выиграли десять встреч. Сборная Англии восемь раз выходила победителями из этих противостояний, а девять матчей завершались ничьей.

Последняя встреча прошла в марте 2018 года на Уэмбли. Тогда товарищеский матч закончился ничьей 1:1. Англичане лидировали после гола Джейми Варди, но итальянцы сравняли счет в концовке после гола Лоренцо Инсинье с пенальти.

В матче за очки последний раз обе команды встречались в финале ЧМ-2014, когда встречались в одной группе. Матч в бразильском Манаусе завершился победой итальянской команды 2:1.

Кадровая ситуация

Нет сомнений в том, что тренеры обеих команд не будут делать никаких изменений и сделают ставку на тот состав, который, по их мнению, является сильнейшим. Тренер Роберто Манчини, конечно, не сможет воспользоваться услугами травмированного Леонардо Спинаццолли, который выбыл из-за серьезной травмы ахиллова сухожилия. Его место в стартовом составе на левом фланге защиты должен заменить Эмерсон Палмьери. Не исключено, что в старте мы увидим той же состав, что и на Испанию.

Не стоит ожидать перестановок в основном составе сборной Англии. И снова талантливый игрок «Арсенала» Букайо Сака должен выступить с первых минут, хотя надеются сыграть и другие игроки — Фил Фоден, Джек Грилиш и Джедон Санчо.

Предварительные стартовые составы

Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Райс, Филлипс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн

Арбитры

Главным арбитром финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии стал Бьорн Кайперс из Нидерландов.

У Кайперса это будет четвертая игра на Евро-2020 в качестве арбитра, еще раз он был резервным.

Ассистенты арбитра: Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды). Четвертый арбитр: Карлос дель Серро (Испания). ВАР: Бастиан Данкерт (Германия).

Мнение букмекеров

Победа Италии в основное время – 3.22

Ничья – 3.08

Победа Англии в основное время – 2.72

Италия выиграет Евро-2020 – 2.04

Англия выиграет Евро-2020 – 1.78

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta.