Windows 7 и Windows 8.1 — возможно ли обновление до Windows 11

Все возможно, но есть нюансы

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Windows 11 дебютирует в октябре, и Microsoft подтвердила возможность бесплатного обновления с Windows 10 до Windows 11, если компьютер имеет соответствующие характеристики. Но как насчет пользователей Windows 7 и Windows 8.1?

Компания из Редмонда никогда официально не объявляла о возможности бесплатного обновления с Windows, предшествующей «Десятке», до Windows 11, но поскольку операционная система Microsoft имеет очень обширную экосистему — сеть партнеров компании и производителей оборудования готова реализовать потенциал потребностей клиентов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia

Например, Lenovo опубликовала руководство по обновлению, в котором показано, что обновление с Windows 7 до Windows 11 будет возможно. Условие? Нужно сначала отформатировать системный диск, а затем запустить установку Windows 11 с использованием внешнего источника — вариант обновления через Центр обновления Windows не возможен. Обновление Windows 7, 8 и 8.1 возможно при наличии соответствующего оборудования.

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