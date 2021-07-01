Путин заговорил о преемнике

Путин рассказал, кто будет выбирать его преемника

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Принимать решение о том, кто станет следующим главой Российской Федерации, будут граждане России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии», передает УРА-Информ.

Также глава РФ уточнил, что назовет имя человека, которого сочтет достойным этой должности.

«Решение о том, кто должен руководить государством, всегда за гражданами России. Свято место пусто не бывает, но моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин», — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал, почему он и хочет, и не хочет встречаться с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским.