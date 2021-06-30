Политика

Президент РФ сравнил Украину с «оружием массового поражения»

Лидер автократического государства не может поверить, что правительство в демократическом обществе выбирает сам народ

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Президент России Владимир Путин рассказал, почему он и хочет, и не хочет встречаться с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на прямой линии 30 июня, передает УРА-Информ.

«Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным, — заявил Путин. — При этом сегодняшнее руководство Украины явно недружественное по отношению к России. Отношение к русским на Украине сравнимо с применением оружия массового поражения», — отметил он.

Российский лидер также не может поверить, что в демократическом обществе правительство выбирает сам народ.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы во время очередной прямой линии. Он сделал весьма громкое заявление.

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