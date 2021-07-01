Политика

На территории Украины могут разместиться военные базы НАТО

Через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается

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В случае вступления Украины в НАТО либо же заключения соответствующих договоров о сотрудничестве украинское государство может разместить на своей территории военные базы Альянса. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала «Украина», передает УРА-Информ.

Таким образом он прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Конституция Украины запрещает размещать иностранные военные базы на территории своего государства.

«Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины „от лукавого“. Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины», — отметил Вениславский.

Он также добавил, что размещение военных баз НАТО на территории Украины является гарантией безопасности и территориальной целостности Украины.

«Надо, чтобы кто-то обратился в Конституционный суд за официальным толкованием статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины… Будем надеяться, что судьи Конституционного суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины… Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления в альянс от украинского государства требуется «больше». 

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