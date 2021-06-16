Политика

В НАТО объяснили, что нужно Украине для вступления в альянс

Украина является страной-претендентом на членство в альянсе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления в альянс от украинского государства требуется «больше». Об этом сообщает Defense News, передает УРА-Информ.

Украина является страной-претендентом, как уточнил Столтенберг, на членство в альянсе.

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское государство заслуживает большего и достойна быть членом НАТО.

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