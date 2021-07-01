Что изменилось в Украине с первого июля: рынок земли, ковидные сертификаты и другое

Также изменится цена на газ

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В Украине с первого июля произошло сразу несколько важных изменений. На что же обратить внимание в первую очередь.

С сегодняшнего дня официально заработал рынок земли. Первые два года землю смогут покупать только физические лица, но не более 100 га. Для юридических лиц рынок земли должен заработать с 2024 года, пишет УРА-Информ.

Первого июля стартовал бета-тест «ковидних сертификатов». В этом тесте может принять любой желающий, кто получил две дозы вакцины против COVID-19 на территории Украины. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайт «Дія».

Также в стране вырос размер прожиточного минимума самой низкой категории (для нетрудоспособных лиц, пенсионеров) — до 1854 грн. Общий прожиточный минимум с июля по конец ноября составит 2294 грн. Это в свою очередь приведет к изминению размеру пенсий для определенных категорий. Поэтому минимальная пенсия теперь будет составлять 1854 грн.

Также вырос тариф на газ, речь именно о месячном, — цена колеблется от 7,99 и до 15,5 грн за кубометр.

Ранее мы сообщали, сколько будут отдыхать украинцы в июле.