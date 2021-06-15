«В прошлом он фактически признавал»: Байден заговорил об «убийствах» Путина

Накануне встречи, по мнению Байдена, это практически не имеет значения

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Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин сделал в своей жизни определенные вещи, из-за которых его можно назвать «убийцей». Об этом глава Белого дома заявил во время пресс конференции по итогам саммита НАТО, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что президент Белого дома рассмеялся в ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей до сих пор.

«Ответ таков: я считаю, что в прошлом он фактически признавал, что он был — что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал», — отметил он.



Однако, Байден считает, что накануне встречи это практически не имеет значения.

«Но я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы должны провести», — добавил он.

Ранее сообщалось, что построенный в 18 веке особняк — Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария — станет местом встречи Джо Байдена и Владимира Путина в среду. Он расположен в огромном парке.