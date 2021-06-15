Политика

«В прошлом он фактически признавал»: Байден заговорил об «убийствах» Путина

Накануне встречи, по мнению Байдена, это практически не имеет значения

Время чтения: 45 Секунд

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин сделал в своей жизни определенные вещи, из-за которых его можно назвать «убийцей». Об этом глава Белого дома заявил во время пресс конференции по итогам саммита НАТО, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что президент Белого дома рассмеялся в ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей до сих пор.

«Ответ таков: я считаю, что в прошлом он фактически признавал, что он был — что имели место определенные вещи, которые он мог сделать или сделал», — отметил он.


Однако, Байден считает, что накануне встречи это практически не имеет значения.

«Но я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы должны провести», — добавил он.

Ранее сообщалось, что построенный в 18 веке особняк — Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария — станет местом встречи Джо Байдена и Владимира Путина в среду. Он расположен в огромном парке.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Теперь можно обсудить конкретные шаги в направлении интеграции с Россией — Пушилин сделал заявление

Денис Пушилин выступил с обращением

ПДЧ для Украины зависит от встречи Байден — Путин: что ждет Украину

Еще один вопрос на повестке дня встречи Байден — Путин

НАТО: Украина получит членство в Альянсе через ПДЧ

Раньше в решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок

Путин заговорил о преемнике

Путин уверил, что готов поддержать своего приемника

Украину ждет очередной удар от ЕС: что на этот раз

Крымская платформа может превратиться в клуб друзей Украины

Израиль: конец эры Нетаньяху, сформировано правительство Беннета

За кабинет Нафтали Беннета проголосовало 60 депутатов,

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap