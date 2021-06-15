Встреча Байдена и Путина пройдет на Вилле La Grange (ФОТО)

Вилла Ла Гранж в Женеве – место встрече президентов

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Построенный в 18 веке особняк — Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария — станет местом встречи Джо Байдена и Владимира Путина в среду. Он расположен в огромном парке.

По оценкам обозревателей, при нынешнем, не самом лучшем состоянии отношений между США и Россией выбор места жительства в нейтральной Швейцарии казался очевидным, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Вилла расположена на бывшей ферме, которая три столетия назад называлась Ла Гранж. Семья Луллиных, которой принадлежала эта земля, построила здесь в конце 18 века резиденцию, окруженную французским садом. В последующие десятилетия на территории поместья, в частности, появилась оранжерея. Здесь же построена впечатляющая библиотека с богатой коллекцией из 15 000 ценных книг.

В 1917 году все имущество было завещано городу владельцем. Огромная коллекция книг была преобразована в Женевскую библиотеку. Здесь же был разбит розарий. В парке Ла Гранж Папа Павел VI в 1969 году отслужил мессу, на которую присутствовало около 70 000 человек.









Дополнительный аргумент, выдвинутый швейцарской стороной, заключается в том, что эксперты по безопасности из Москвы и Вашингтона очень хорошо знают город, что имеет важное значение в плане защиты обоих президентов.

Ранее мы сообщали, что встреча Байдена и Путина может закончиться наступлением ВСУ.