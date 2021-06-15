Пандемия COVID-19: в Украине вновь зафиксирован рост заражений

С начала пандемии на территории Украины зафиксировано 2 224 992 случая пневмонии

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За прошедший день на территории Украины подтверждено 1014 новых случаях коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что за последние сутки в медицинские учреждения Украины было доставлено 401 граждан, при этом, умерли 77 пациентов. Побороть недуг смогли 5511 человек за прошедшие сутки.

Стоит отметить, что с начала пандемии на территории Украины зафиксировано 2 224 992 случая пневмонии нового типа COVID-19.

Известно, что больше всего заболевших зарегистрировано в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Ранее сообщалось, что летом не прогнозируется новая волна коронавирусной инфекции и таких показателей заболеваемости как это было в марте-апреле этого года. Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.