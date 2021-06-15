Россия не видит смысла уходить с Донбасса, — Гармаш

Донбасс по сути стал не региональным, а глобальным конфликтом

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Глава Белого дома Джо Байден на переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным сможет убедить второго начать более конструктивный диалог по вооруженному конфликту на временно оккупированном украинском Донбассе. Об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, украинский журналист Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

«Пока в ТКГ не появится вторая сторона конфликта, субъект переговоров, то никакой конструктивный диалог невозможен. Мы видели вчера заявление глав стран Большой семерки о том, что Россия является стороной конфликта, а не посредником. Если Байдену удастся убедить Путина принять эту точку зрения и начать конструктивный диалог, то тогда возможны какие-то подвижки», — отметил представитель ТКГ.

Правительство РФ не видит смысла, по мнению Гармаша, уходить с Донбасса.

«Донбасс по сути стал не региональным, а глобальным конфликтом. Поэтому я не жду каких-то прорывных решений, по крайней мере позитивных, от этой встречи. Думаю, нам еще предстоит много и медленно, целенаправленно работать над тем, чтоб Россия захотела уйти. А уйдет она тогда, когда поймет, что ей невыгодно поддержание этого конфликта, прежде всего, с экономической точки зрения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «правительство» временно оккупированных территорий Донбасса не рассматривает возможность восстановления полноценного сообщения с территориями, которые подконтрольны украинскому правительству.