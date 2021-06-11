Политика

После встречи с Байденом Зеленский может встретиться с Путиным: лидер Кремля готов к диалогу

Президенты Украины и России могут встретиться в августе

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За несколько дней президент США Джо Байден должен встретиться в Швейцарии с президентом России Владимиром Путиным. В Женеве главы государств должны затронуть и украинский вопрос, в том числе ситуацию на Донбассе.

В тоже время в августе месяце американский президент намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский. Глава Белого дома уже пригласил украинского президента в Вашингтон в конце месяца. За этими двумя встречами может последовать еще одна интересная официальная встреча двух президентов, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Источник сообщает, что после встречи Зеленский Байден украинский президент может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом даже называется предварительная дата – август.

Кремлевский источник сообщает, что Путин заинтересован во встречи с Зеленским для нормализации взаимоотношений Украины и России.

Ранее мы сообщали, что Зеленский может заморозить ситуацию на Донбассе.

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