Политика

Зеленский может заморозить ситуацию на Донбассе: однако окончательное решение не принято

Варианты развития ситуации на Донбассе

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Одним из вариантов временного решения конфликта на Донбассе является его заморозка. На такое решение в итоге может пойти президент Украины Владимир Зеленский.

Источник дает ситуативную раскладку, что в Офисе Президента пока пришли к пониманию, что донбасский кейс необходимо заморозить. Главная задача Президента Зеленского, которую он для себя определил спустя все это время – прекращение прямого столкновения и обстрелов на линии соприкосновения. Это пока задача минимум. В итоге все может перерасти в такой себе частично гибридный карабахско-приднестровский сценарий, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Конечно, будут создавать иллюзию движения по урегулированию, прорабатывать дорожные карты, делать громкие заявления, вести кулуарные торги, пытаться провести очередной обмен пленными, но у всех давно есть понимания, что глобальную задачу по возвращению ЛДНР в Украину сейчас не решить», — пишет источник.

В тоже время источник добавляет, что если начать войну – это дорого и опасно, выполнить минские соглашения – это невозможно, так как есть вероятность потери власти и начала очередного внутреннего противостояния в стране, что может привести к расколу.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал сроки возможной эскалации со стороны России.

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