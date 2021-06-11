В три раза цены выросли: жители ОРДО жалуются на подорожание

Все из-за ситуации с Россией

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Жители ОРДО в социальных сетях жалуются на очередное подорожание. На этот раз речь идет о строительных материалах.

Так местные жители отмечают, что еще в марте этого года плита ДСП стоила 600 рублей, а сейчас ее стоимость составляет 2109 рублей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«И так везде, все строй материалы вслед за продуктам подорожали в 3−5 раз! Тупо беспредел местные царьки творят! Валить пора с этой дыры и чем быстрее тем лучше», — пишет один из местных жителей.

Участники дискуссии отмечают, что скорее всего, подорожание строительных материалов связано с тем, что цены выросли также и в России.

«Все стройматериалы очень подорожали в России и не только, от этого и у нас цена полезла в разы. Межкомнатные двери за 2 мес в 3 раза цены выросли», — отмечает один из местных жителей.

Также местные жители отмечают, что в очередной раз выросла цена на подсолнечное масло.

Ранее мы сообщали, что Рада намерена принять закон Зеленского о коренных народах.