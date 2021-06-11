Общество

В три раза цены выросли: жители ОРДО жалуются на подорожание

Все из-за ситуации с Россией

Время чтения: 47 Секунд

Жители ОРДО в социальных сетях жалуются на очередное подорожание. На этот раз речь идет о строительных материалах.

Так местные жители отмечают, что еще в марте этого года плита ДСП стоила 600 рублей, а сейчас ее стоимость составляет 2109 рублей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«И так везде, все строй материалы вслед за продуктам подорожали в 3−5 раз! Тупо беспредел местные царьки творят! Валить пора с этой дыры и чем быстрее тем лучше», — пишет один из местных жителей.

Участники дискуссии отмечают, что скорее всего, подорожание строительных материалов связано с тем, что цены выросли также и в России.

«Все стройматериалы очень подорожали в России и не только, от этого и у нас цена полезла в разы. Межкомнатные двери за 2 мес в 3 раза цены выросли», — отмечает один из местных жителей.

Также местные жители отмечают, что в очередной раз выросла цена на подсолнечное масло.

Ранее мы сообщали, что Рада намерена принять закон Зеленского о коренных народах.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Следующая волна коронавируса в Украине будет самой масштабной: когда ее ожидать

Четвертая волна будет самой масштабной в Украине и потребует подготовки

«Неотложный законопроект»: Рада намерена принять закон Зеленского о коренных народах

Верховная рада Украины планирует принять в целом законопроект №5506

«Нам Россия не нужна»: жители Донецка пожаловались на уровень жизни

Если бы «Донецк кормил Украину» сейчас бы он процветал

Пандемия COVID-19: привили более 1,5 млн. украинцев

За прошедший день в Украине вакцинировалось 55 573 человека

«Украине нужно разговаривать с людьми с Донбасса», — Путин

Так прописано в минских соглашениях

УЕФА требует убрать с формы сборной Украины слоган «Героям Слава»

Карта и «Слава Украине» остаются

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap